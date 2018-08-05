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08. 05. 2018

В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов - СМИ

В небе над московским аэропортом Шереметьево вечером в понедельник, 7 мая, произошло опасное сближение самолета Boeing 737-800, вылетавшего в Краснодар, и заходившего на посадку Boeing 777, следовавшего из Шанхая в Москву. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Отмечается, что бортовые системы предотвратили опасное сближение двух самолетов, когда между ними оставалось 300 метров.

Источник издания рассказал, что на борту Boeing 737-800 аварийная система сработала, когда он успел набрать высоту около 4300 метров. Boeing 777 в этот момент находился на высоте порядка 4600 метров.

Пилотам удалось благополучно разойтись в воздухе, и никто не пострадал. Собеседник агентства отметил, что экипажи самолетов действовали по инструкции под руководством диспетчеров.

Ранее в американском штате Калифорния легкомоторный самолет PA-46 экстренно сел на автомобильную трассу.

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Источник: korrespondent.net

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