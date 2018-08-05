Украинский вертолет установил 12 мировых рекордов

Вертолеты с двигателями Мотор Сич установили 12 мировых рекордов. Испытания проходили на вертодроме предприятия на вертолете Ми-8МТВ с новыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 3.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Мотор Сичи во вторник, 8 мая.

"7 мая ремоторизированный в Запорожье вертолет в классе до 10 тонн превзошел показатели французского еврокоптера ЕС175 (данную модель собираются закупать для нужд Министерства обороны Украины) по скороподъемности на 3 и 6 км. А 8 мая, увеличив нагрузку за счет дополнительного веса, в классе свыше 10 тонн, Ми-8МТВ с моторовскими двигателями установил еще ряд рекордов", – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8МТВ показал результат в два раза лучше, чем его конкурент Ми-38 по скороподъемности на 3000 метров. Высоту удалось покорить за 3,05 минуты, в то время как Ми-38 устанавливал в свое время рекорд с показателем 6 минут.

На высоту в 6000 метров Ми-8МТВ с запорожскими моторами поднялся за 7,14 мин., а Ми-38 – за 10,52 мин.

Рекорды по скороподъемности зафиксировала судья Федерации авиационного спорта Украины, комиссар FAI Алла Стрельникова.

Напомним, 16 апреля в небо поднялся первый украинский вертолет МСБ-2 – Надія. В течение года воздушное судно будет проходить испытания.

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Источник: korrespondent.net