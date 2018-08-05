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08. 05. 2018

В Риме второй раз за день горел автобус

В пригороде Рима во вторник,8 мая, загорелся школьный автобус местной транспортной компании Atac. Как сообщает Reuters, это второй за день инцидент с автобусом Atac в Риме.

#flambus,#Raggi,#attachetearbus
Ormai siamo alla frutta a Roma!!! pic.twitter.com/l1Scj4Il45

— Ab aeterno (@tecnorad66) 8 мая 2018 г.

По предварительным данным возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. В результате инцидента никто не пострадал - все пассажиры и водитель успели эвакуироваться.

Ранее в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
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– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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