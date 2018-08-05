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08. 05. 2018

В Хмельницкой области рухнула стена мебельной фабрики

В городе Дунаевцы Хмельницкой области на территории мебельной фабрики рухнула стена,сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 8 мая.

Инцидент произошел около 13:00. Под завалами оказались два легковых автомобиля – Nissan и ВАЗ, стоявшие на стоянке, а также помещение с оборудованием.

"На место происшествия сразу прибыли спасатели и провели разбор обрушившихся конструкций. Осложняла работу пожарных и газовая установка на автомобиле ВАЗ, получившая повреждения во время обрушения", – говорится в сообщении.

Спуся некоторое время бойцы ГСЧС устранили опасность со стороны газовой установки и разобрали все завалы. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 9 мая подразделения ГСЧС перейдут на усиленный режим несения службы. На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены в два раза.

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Источник: korrespondent.net

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