В Украине построят 15 хранилищ для боеприпасов

В Украине будут построены 15 современных железобетонных хранилищ для боеприпасов и ракет. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 8 мая.
"Задача, которая стоит перед нами – ответственная, непростая, но вполне выполняемая… Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", – отметил Полторак во время инспекции военного арсенала в Хмельницкой области.
По его словам, планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов и ракет на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.
Также на базе арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.
Полторак утверждает, что "подобные работы в таких масштабах и объемах в Украине никогда не проводились".
Напомним, 3 мая в горроде Балаклея Харьковской области возник очередной пожар возле военного арсенала с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. Через несколько дней в Балаклее местами наблюдалось лишь незначительное тление.
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Источник: korrespondent.net
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