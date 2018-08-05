Трамп объявил о выходе США из сделки по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Об этом американский лидер сказал во время выступления из Белого дома во вторник, 8 мая.
"Сейчас я объявляю, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия экономических санкций США, связанных с ядерной программой, против иранского режима", – сказал Трамп и подписал документ.
Он предупредил власти Ирана, что у них будут серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать ядерную программу.
"Экономические санкции высшего уровня вступят в силу, если режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого", – добавил Трамп.
Американский президент заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). "Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", – сказал он.
"Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем он разрабол бы ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений – в связи со злонамеренным поведением", – резюмировал Трамп.
BREAKING: Pres. Trump: “I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal." https://t.co/f1OBTp25x0 pic.twitter.com/WwjXWcayLF— ABC News (@ABC) 8 мая 2018 г.
Напомним в последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились с Трампом и призвали его сохранить сделку с Ираном, а также обсудить новые договоренности, которые будут построены на основе соглашения 2015 года.
Европейские лидеры подчеркнули, что "если США выйдут из сделки, Иран может с уверенностью утверждать, что Вашингтон первым нарушил соглашение, и будет иметь право возобновить производство топлива".
Ранее Иран пригрозил возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.
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Источник: korrespondent.net
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