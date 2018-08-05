Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2018, вторник, 23:26
+23°C
Завтра +24°C
+23°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
08. 05. 2018

Израиль привел войска в состояние повышенной готовности

Израильские войска зафиксировали "необычную активность" вооруженных сил Ирана в Сирии. иранских Вооруженных сил в Сирии, идет подготовка к возможной атаке со стороны противника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армииИзраиля во вторник, 8 мая.

"Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах… Помимо этого, развернуты оборонительные системы, силы армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке", – говорится в сообщении.

Населению граничащих с Сирией районов порекомендовали следить за инструкциями властей, их будут выпускать по мере надобности.

Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию".

Напомним, 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил архив документов, которые, по его словам, подтверждают, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Это 55 тыс. страниц документов и 183 компакт-диска с секретной информацией. Он пообещал передать все эти сведения в ООН и МАГАТЭ.

В свою очередь Иран назвал обвинения Израиля "детским, нелепым шоу".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.