ЕС призвал США пересмотреть решение по Ирану

Евросоюз сожалеет о заявлении президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает Интерфакс во вторник, 8 мая.
"Если США пересмотрят эту позицию, мы будем рады этому. Соединенные Штаты остаются нашим самым близким партнером и другом, и мы продолжим совместную работу по многим другим вопросам. Как мы всегда говорили, ядерная сделка не является двусторонним соглашением, и ни одна страна не может ее прекратить в одностороннем порядке", – сказала Могерини, комментируя заявление Трампа.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам напомнила, что документ был единогласно одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.
"Он является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения, он имеет значение сам по себе, но тем более в это время поддерживает сигналы о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова. Ядерная сделка с Ираном имеет решающее значение для безопасности региона, Европы и всего мира", – подчеркнула Могерини.
Она указала на то, что "Иран пока продолжает выполнять свои ядерные обязательства, как это делалось до сих пор".
Могерини заверила, что "ЕС останется приверженным продолжению полного и эффективного осуществления ядерной сделки".
"Мы полностью доверяем работе, компетенции и самостоятельности Международного агентства по атомной энергии, опубликовавшего 10 отчетов, подтверждающих, что Иран полностью выполняет свои обязательства", – резюмировала Могерини.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.