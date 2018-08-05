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08. 05. 2018

США опубликовали список требований к Ирану


Белый дом опубликовал список требований США к Ирану. Об этом сообщается на сайте администрации американского президента.

"Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие, иранский режим также должен никогда не разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам", – говорится в сообщении.

Кроме того, в США требуют от Ирана прекратить поддержку террористов и экстремистов; покончить с целью уничтожить Израиль; прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море; прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона.

Иран также должен прекратить кибератаки против США и союзников; прекратить тяжелые нарушения прав человека; прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США.

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net

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