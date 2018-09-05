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09. 05. 2018

Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска


Военно-воздушные силы Израиля вечером 8 мая нанесли авиаудар недалеко от столицы Сирии, Дамаска, передает Associated Press.

"Сирийское телевидение сообщает об израильском авиаударе недалеко от столицы Дамаска, говорит, что противовоздушная оборона сбила две ракеты", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов.
 

Video shows moments suspected Israeli jets bomb Iranian affiliated weapons convoy tonight in Syria. pic.twitter.com/drqV94esCU

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 мая 2018 г.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль привел войска в состояние повышенной готовности.

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Источник: korrespondent.net

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