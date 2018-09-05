Порошенко: У РФ войну выиграл Сталин, у нас – народ

До 22 июня 1941 года на различных фронтах Второй мировой погибло около 100 тысяч украинцев. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на Первой минуте мира вечером 8 мая, передает пресс-служба главы государства.

"Несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии "Великой Отечественной войны", – сказал президент.

Порошенко отметил, что "в России эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ".

Президент сказал, что "мы говорим "Никогда снова", они горят – "Можем повторить". Это заявление, по словам главы государства, не "пустая риторика, а запугивание стран Запада ядерным ударом".

"До 22 июня сорок первого года на различных фронтах Второй мировой уже погибло около 100 тысяч украинцев. Погибло до 22-го! Поэтому мы и расширили горизонт памяти, для нас война началась 1 сентября 1939 –когда две сотни тысяч украинцев из Галичины и Волыни стали к обороне Польского государства от нацистов", – сказал Порошенко.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко 8 мая

"Значительно полнее стала сейчас и картина участия украинцев во Второй мировой войне… Самая большая трагедия в истории человечества разворачивалась в значительной мере на нашей с вами земле – на территории Украины. Наши жертвы, наши потери, наши убытки оказались колоссальными, и мы не имеем права о них забыть – мы должны о них постоянно помнить. А вкладом в общую победу Объединенных Наций над гитлеризмом наша украинская нация должна гордиться. И никому не позволять приватизировать победу. Это победа объединенных наций!", – заявил президент.

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.



Порошенко: Бессмертный полк – часть пропаганды РФ

9 мая Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Источник: korrespondent.net