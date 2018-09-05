Иран обвинил США в психологической войне

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.

"То, что делает Трамп, было психологической войной и экономическим давлением. Мы не позволим преуспеть Трампу в психологической войне или в экономическом давлении на иранскую нацию", – сказал иранский президент.



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Напомним, ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

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Источник: korrespondent.net