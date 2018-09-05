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09. 05. 2018

Иран обвинил США в психологической войне

 
Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.
 
"То, что делает Трамп, было психологической войной и экономическим давлением. Мы не позволим преуспеть Трампу в психологической войне или в экономическом давлении на иранскую нацию", – сказал иранский президент.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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