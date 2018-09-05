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09. 05. 2018

Обама: Решение Трампа по Ирану – серьезная ошибка

 
Бывший американский президент Барак Обама назвал ошибочным решение Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном.
 
"Я уверен, что решение поставить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана – это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении экс-президента.
 
Напомним, 8 мая Трамп объявил о том, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и восстановят санкции в отношении страны.

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Соглашение о совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году при администрации президента США Барака Обамы.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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