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09. 05. 2018

Из-за удара Израиля по Сирии погибли два человека

В результате ракетного удара Израиля по Сирии погибли два человека, сообщает государственное новостное агентство SANA.

Отмечается, что жертвами атаки стали супруги, проживающие в городе Шейх-Мискин провинции Дераа.

Появилось видео последствий удара Израиля по Сирии

Напомним, вечером 8 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар недалеко от сирийской столицы Дамаска. ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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