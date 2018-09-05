Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею, сообщает Reuters.

Это второй визит Помпео в КНДР за шесть недель. При этом первый был осуществлен еще в качестве директора ЦРУ.

Госсекретарь намерен обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.





КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. По итогам саммита лидеры двух стран заявили о намерении в скором времени подписать мирный договор.

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Источник: korrespondent.net