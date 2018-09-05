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09. 05. 2018

Майк Помпео прибыл в Северную Корею

 
Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею, сообщает Reuters. 
 
Это второй визит Помпео в КНДР за шесть недель. При этом первый был осуществлен еще в качестве директора ЦРУ.
 
Госсекретарь намерен обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. 
 
Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания
 
Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. По итогам саммита лидеры двух стран заявили о намерении в скором времени подписать мирный договор.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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