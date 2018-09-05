США заподозрили олигарха РФ в рекордной выплате порноактрисе

Агенты спецпрокурора Роберта Мюллера допросили российского бизнесмена, президента фонда Сколково Виктора Вексельберга по вопросу крупных платежей, которые поступили на счет Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа, после победы последнего на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Коэну переводили деньги связанные с Вексельбергом структуры, речь идет о сотнях тысяч долларов. Отмечается, что характер деловых отношений Коэна с Вексельбергом неясен.

Ранее адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с Трампом, заявил, что Коэн получил 500 тысяч долларов от российских олигархов после победы Трампа на выборах в 2016 году.



Адвокат объяснил, зачем Трамп заплатил порноактрисе

США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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Источник: korrespondent.net