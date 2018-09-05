Итоги 08.05: ЧП в Черкассах, решение США по Ирану

Порошенко назвал акцию Бессмертный полк "частью гибридной войны РФ"



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны России.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира", – сказал глава государства.

Президент призвал украинцев "не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне".

США ввели новые санкции против Рособоронэкспорта

Российское акционерное общество Рособоронэкспорт в очередной раз попало под санкции США. Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Forbes назвал самых влиятельных глав государств в мире

Американский журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира за 2018 год. На этот раз его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин.

Второе место занял президент России Владимир Путин, который рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. На третьем месте президент США Дональд Трамп.

Лидер протестов стал премьером Армении

Парламент Армении избрал лидера оппозиционного движения, Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Армянская победа. Оппозиция взяла власть

Кандидатуру Пашиняна поддержали 58 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса, против проголосовали 42, еще один парламентарий воздержался.

США вышли из ядерного соглашения с Ираном

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Роухани после принятия данного решения Трампом подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

Определились первые финалисты Евровидения-2018

В рамках первого полуфинала Евровидения-2018 в Лиссабоне (Португалия) были выбраны десять лучших конкурсантов. Все они продолжат борьбу в финале проекта, который состоится 12 мая.

В ТОП-10 вошли следующие исполнители:

Австрия – Сезар Семпсон "Nobody But You" Эстония – Элина Нечаева "La Forza" Кипр – Элени Фурейра "Fuego" Литва – Ева Засимаускайте "When We're Old" Израиль – Нетта Барзилай "Toy" Чехия – МиколасЙозеф"Lie to Me" Болгария – EQUINOX "Bones" Албания – Евгент Бушпепа "Mall" Финляндия – Саара Аалто "Monsters" Ирландия – Райан О’Шонесси "Together"

В Черкассах произошло массовое отравление школьников

В Черкассах в школе №8 произошло массовое отравление детей. По последним данным, к врачам обратились 94 ребенка.

Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей. 11 детей до сих пор остаются в реанимации.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. В Минздраве ожидают результатов анализов почвы, воды и воздуха.

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Источник: korrespondent.net