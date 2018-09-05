Сутки в ООС: 21 обстрел, один военный погиб

Прошедшие сутки в районе ООС характеризовалась увеличением применения сепаратистами тяжелого вооружения, в результате чего один военный погиб, четыре - ранены. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевые действия наиболее активно продолжались на крымском, светлодарском, авдеевском и мариупольском направлениях.
"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российско-оккупационные войска применяли 152 и 122 мм артиллерию, минометы. В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил оказывали адекватный ответ", - сообщили в пресс-центре.
Сепаратисты 8 мая применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка пушки 152 и минометы 120 калибров. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки.
В ночь на 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один украинский военнослужащий погиб.
Напомним, за сутки 7 мая сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранения получили двое военнослужащих.
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Источник: korrespondent.net
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