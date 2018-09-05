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09. 05. 2018

Отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 пострадавших

В Черкассах по состоянию на 7:00 среды, 9 мая, на лечении находится 57 человек, которые 8 мая во время и после линейки в школе №8 почувствовали ухудшение самочувствия. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, среди пострадавших, которые нуждаются в лечении, - 53 ученика и 4 учителя, из них 11 продолжают находиться в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном и легком состоянии.

"С целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ. Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в 9:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

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Источник: korrespondent.net

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