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09. 05. 2018

Парад Победы 2018 в ДНР: онлайн-трансляция

На оккупированной территории Донецка проходит парад в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По Донецку должны пройти 1,5 тысячи боевиков ДНР и больше 70 единиц техники.  Колонну боевых машин возглавит советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Парад Победы 9 мая в Донецке 2018 онлайн-трасляция:

Самопровозглашенный "министр обороны ДНР" Владимир Кононов заявил, что они собираются "равняться на Россию". Также на официальном сайте ДНР  появидась информация, что на параде будут  иностранные гости. Как оказалось "ДНР" принял парадный расчет из еще одной непризнанной республики – Южной Осетии.

Накануне в Донецке провели репетицию парада. 

Cмотрите фотогалерею: Парад Победы 2018 в ДНР: онлайн-трансляция

Парад победы в Москве 9 мая: онлайн-трансляция

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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