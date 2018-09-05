Президент Украины Петр Порошенко в среду, 9 мая, в День победы над нацизмом, принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, а воины Почетного караула прошли перед монументом торжественным маршем.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко почтил память жертв Второй мировой войны

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net