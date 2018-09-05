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09. 05. 2018

Путин: Не дадим забыть, что СССР определил исход войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая заявил, что "сегодня пытаются переписать историю переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления", сообщает Интерфакс.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда", - сказал он. 

По словам Путина, потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который "не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".

"Все страны и все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй Мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ", - добавил президент России.

В своем выступлении российский лидер также заявил, что "в современном мире проступают старые черты двух прошедших мировых войн: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность".

"Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга", - сказал Путин.

По его словам, Россия готова к равноправному и конструктивному партнерству по вопросам глобальной безопасности со всеми странами мира для достижения спокойствия и прогресса на планете.

Отметим, Путин прибыл на Красную площадь вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, накануне в Конгрессе США заявили о намерениях усилить санкции и другие ограничения против России, чтобы заставить ее прекратить агрессию против суверенных государств.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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