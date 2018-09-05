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09. 05. 2018

Парад 9 мая в оккупированном Луганске

В оккупированном Луганске проходит Парад Победы. На главную площадь города вывели солдат и технику среди которой ранее обещали танки Т-72, БМП, ЗРК "Стрела-10", грузовики "Урал".

Послевоенной колонны на площадь вышли танцоры. Дети, девушки и солдаты в форме показывали постановки в советском стиле. Дети также запустили в небо шарики цветов георгиевской ленты. 

Cмотрите фотогалерею: Парад 9 мая в оккупированном Луганске

Генеральная репетиция парада Победы в Луганске прошла 7 мая на Театральной площади. Во ней принял участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки. Парад военной техники, как ранее и было запланировано, возглавил танк Т-34", - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Cмотрите фотогалерею: Парад 9 мая в оккупированном Луганске

Ранее СМИ сообщали о том, что ЛНР перебросила военную технику к Луганску для подготовки ее к параду Победы.

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Источник: korrespondent.net

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