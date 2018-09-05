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09. 05. 2018

Россияне ходили парадом по своей авиабазе в Сирии

Российские военнослужащие в среду, 9 мая, провели военный парад в честь Дня победы во Второй мировой войне на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

"В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции, военнослужащие Вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении.

В составе колонны техники прошли бронеавтомобили Тайфун, Тигр, БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении российской группировки.

Напомним, накануне в России анонсировали проведение акции Бессмертный полк в Антарктиде.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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