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09. 05. 2018

СБУ выдворила журналистов российских телеканалов

СБУ принудительно вернула в Россию и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов Первый канал и Россия Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что журналисты были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", - заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года.

Cмотрите фотогалерею: СБУ выдворила журналистов российских телеканалов

Ранее СБУ выдворила из страны журналистку телеканала Россия 24 Наталью Гончарову.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
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– Да, война – это большие проблемы...
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