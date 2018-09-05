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09. 05. 2018

Парад 9 мая в Крыму

В центре Симферополя 9 мая прошел праздничный Парад Победы, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Парад в Симферополе в 2018 году пришло около 60 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Cмотрите фотогалерею: Парад 9 мая в Крыму

 
 
Также в городе на площаде Ленина открыта Выставка военной техники и боевого вооружения армейских сил России.
 
Полное видео Парада Победы 2018 в Симферополе разместил российский телеканал "Россия 24".
 

Прошел праздничный парад 9 мая и в Севастополе. 

В нем приняли участие российские военнослужащие, представители Росгвардии и «юнармейцы».

«Юнармейцы» на параде в Севастополе, 9 мая 2018 года

Ранее в сети появилось видео репетиции парада 9 мая в оккупированном Севастополе. Видео опубликовано на странице Крым Реалии в Facebook.

Кадры подписаны словами: "Как под копирку. В Севастополе репетируют парад к 9 мая с танками, "Юнармией" и советскими песнями".

Парад 9 мая в оккупированном Донецке

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
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