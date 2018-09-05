"Порошенко подписал капитуляцию Германии": фейл на ТВ

Во вторник, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, в Украине проходила акция "Первая минута мира", посвященная годовщине подписания Акта о капитуляции фашистской Германии.
Во время прямой трансляции акции оконфузился украинский телеканал Прямой. Редакторы канала вывели на экран подпись, где говорилось, что украинский президент принимал участие в подписании акта со стороны Германии о ее капитуляции.
Очевидно, что авторы подписи имели ввиду участие Петра Порошенко в киевской акции "Первая минута мира", но в итоге формулировка получилась неудачной.
Фотодоказательство фейла разлетелось в сети:
"Акция "Первая минута мира", посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии Президента Петра Порошенко", – гласил текст на экране.
Напомним, сегодня, 9 мая, в Крыму и Москве прошли парады Победы. Также парады военной техники прошли в оккупированных Донецке и Луганске. В Киеве прошла акция "Бессмертный полк", аналогичное шествие запланировано на 15:00 в столице РФ. А Петр Порошенко принял участие в акции почтения памяти героев второй мировой на аллее Славы.
Источник: korrespondent.net
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