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09. 05. 2018

На Закарпатье местные выкрали пограничника

На Закарпатье в населенном пункте Богдан вечером 8 мая неизвестные выкрали работника пограничного ведомства. Об этом в среду, 9 мая, заявляет пресс-служба Госпогранслужбы. 

Пограничника схватили, забросили в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он "не лез туда, куда не нужно".

В ГПС не исключают, что этому предшествовали эффективные действия стража границы по противодействию контрабанде.

В настоящий момент с похищением сотрудника погранведомства разбирается полиция.

Напомним, 3 мая в Харьковской области пограничники задержали украинца, пытавшегося перевезти 15,5 млн российских рублей.

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Источник: korrespondent.net

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