В Мелитополе акция Бессмертный полк закончилась дракой

В Мелитополе Запорожской области митинг Бессмертного полка закончился дракой. Об этом в среду, 9 мая, сообщается на странице в соцсети Twitter Васи Барабаненко‏.

Судя по опубликованной видеозаписи, полиция просила участников акции снять георгиевские ленты. Вскоре началась драка.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb — Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

В Мелитополе на митинге "Бессмертного Полка" полицейский требует снять запрещенную символику pic.twitter.com/zDTgSBUo5X — Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве 9 марта возле станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк. В ней принимали участие 500 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net