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09. 05. 2018

В Мелитополе акция Бессмертный полк закончилась дракой

В Мелитополе Запорожской области митинг Бессмертного полка закончился дракой. Об этом в среду, 9 мая, сообщается на странице в соцсети Twitter Васи Барабаненко‏.

Судя по опубликованной видеозаписи, полиция просила участников акции снять георгиевские ленты. Вскоре началась драка.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb

— Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

В Мелитополе на митинге "Бессмертного Полка" полицейский требует снять запрещенную символику pic.twitter.com/zDTgSBUo5X

— Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве 9 марта возле станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк. В ней принимали участие 500 человек.

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Источник: korrespondent.net

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