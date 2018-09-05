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09. 05. 2018

В парламенте Ирана сожгли флаг США

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг США и кричали "Смерть Америке" после решения президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Associated Press.

Депутаты, включая шиитского клирика, держали в руках горящий флаг, а их коллеги скандировали "Смерть Америке!".

Они также сожгли лист бумаги, символизирующий ядерную сделку, и потоптались по пеплу.

Cмотрите фотогалерею: В парламенте Ирана сожгли флаг США

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

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Источник: korrespondent.net

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