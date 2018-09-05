В итальянском городе Мелфи провинции Поненца во вторник, 8 мая, 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на родных и близких убитой.
По словам Алены Яновской, сестры погибшей, итальянец убил украинку на почве ревности.
"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на его поиски", - сообщила Яновская.
Убийство произошло в доме в самом центре города.
О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела.
На данный момент мoтив неизвестен. Следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.
Cмотрите фотогалерею: Итальянец убил жену-украинку и застрелился - СМИ
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Источник: korrespondent.net
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