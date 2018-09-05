Акция "Бессмертный полк" началась в Москве

На День Победы 9 мая в столице и ряде других городов России пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". Стартует она в 15:00.
В 2017 году в шествии учавствовали более 800 тыс. человек, а в 2018 ожидают не меньше миллиона участников.
Колонну планируют разделить на 25 секторов, к каждому из которых приставят около 40 волонтеров. Шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Манежной и Красной площадям, Москворецкой набережной и Большом Москворецком мосту.
По маршруту установят 47 полевых кухонь и 17 цистерн питьевой воды.
Онлан-трансляция акции Бессмертный полк:
Ранее в акции трижды участвовал президент России Путин. Он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был ранен в ноябре 1941 года под Ленинградом. По данным СМИ, сегодня Путин также примет участие в акции "Бессмертный полк".
Напомним, утром в Москве прошел Парад Победы. Также парады военной техники прошли в оккупированных украинских Донецке и Луганске, а также в аннексированных Севастополе и Симферополе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.