Акция "Бессмертный полк" началась в Москве

На День Победы 9 мая в столице и ряде других городов России пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". Стартует она в 15:00.

В 2017 году в шествии учавствовали более 800 тыс. человек, а в 2018 ожидают не меньше миллиона участников.

Колонну планируют разделить на 25 секторов, к каждому из которых приставят около 40 волонтеров. Шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Манежной и Красной площадям, Москворецкой набережной и Большом Москворецком мосту.

По маршруту установят 47 полевых кухонь и 17 цистерн питьевой воды.

Онлан-трансляция акции Бессмертный полк:

Ранее в акции трижды участвовал президент России Путин. Он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был ранен в ноябре 1941 года под Ленинградом. По данным СМИ, сегодня Путин также примет участие в акции "Бессмертный полк".

Напомним, утром в Москве прошел Парад Победы. Также парады военной техники прошли в оккупированных украинских Донецке и Луганске, а также в аннексированных Севастополе и Симферополе.

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Источник: korrespondent.net