В Житомире произошла стычка из-за флага "На Москву"

В Житомире в среду, 9 мая, во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, возникла потасовка из-за флага с надписью "На Москву". Об этом сообщает УНИАН.

Конфликт возник во время шествия от площади Победы к Монументу Славы.

Общественные активисты принесли на торжества голубой флаг с надписью "На Москву", который пытались установить на танк - памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Сделать это им помешали правоохранители. После этого активисты с флагом присоединились к торжественному шествию к Монументу Славы.

Впоследствии неизвестный пытался вырвать флаг из рук активиста. Возникла потасовка между ним и активистами. После вмешательства правоохранителей она прекратилась. Участники шествия успешно прошли к Монументу Славы.

Напомним, в Мелитополе митинг Бессмертного полка закончился дракой.

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Источник: korrespondent.net