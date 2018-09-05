Отравление в Черкассах: пострадавшим стало лучше

Одиннадцать детей, отравленных во время линейки из реанимации перевели в стационар. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черкасской области.

"По состоянию на 12:00 состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в больницах Черкасс находится 53 ученика и 4 учителей.

Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества. В связи с этим активно работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что одиннадцать человек находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще 46 - в удовлетворительном и легком состоянии.

Напомним, 8 мая в 9:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

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Источник: korrespondent.net