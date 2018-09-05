В городе Энгельс, Саратовской области России в среду, 9 мая, появился троллейбус в салоне которого находится макет могилы Неизвестному солдату.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский блогер Рустем Адагамов.
Кроме могилы, в салоне также находится макет Вечного огня, а управляет троллейбусом водитель в гимнастерке.
Пользователи тут же отреагировали на этот "креатив". "Маразм крепчал, деревья гнулись!", "Какие мраки!" - пишут они.
Cмотрите фотогалерею: В России запустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату
Как сообщалось, Путин, во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая, заявил, что не даст "забыть, кто спас мир".
А российские солдаты в Сирии сегодня ходили парадом по своей авиабазе.
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Источник: korrespondent.net
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