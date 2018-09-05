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09. 05. 2018

"Абсурдный" День победы: реакция соцсетей на 9 мая

В Украине и России проходят праздничные парады, шествия "Бессмертного полка» и дргуие мероприятия ко Дню победы. Пользователи соцсетей активно обсуждают праздник.

Первое, на что обращают внимание в Сети это то, что пропаганда в России вокруг Дня победы настолько велика, что праздник "бьет все рекорды". Об этом пишет на своей странице в Facebookроссийская журналистка Елена Рыковцева. 

Критично журналистка отзывается и об акции "Бессмертный полк". По ее словам суть акции сейчас сводится только к тому, чтобы собрать как можно большую "массовку". 

Поддерживают позицию Рыковцевой и в соцсетях. "Нужное количество "дедов" заготовлено", - иронизируют о шествии "Бессмертного полка" в Москве на странице "Смутное время". 

Не менее миллиона человек, как ожидается, примут участие в  шествии «Бессмертный полк» в  Москве.
Нужное для этого случая количество "дедов" заготовлено. pic.twitter.com/mWSyNDQ4uh

— СмутноеВремя (@Durevestnik) 9 мая 2018 г.
 
Другие пользователи делятся фотографиями "абсурда" ко Дню победы. Среди таких "шедевров" скелеты с лентами "9 мая", наборы в витринах магазинов с медалями, георгиевской лентой, военными атрибутами и бутылкой водки с закуской. 
 
 
 
Ранее появилась информация, что в РФ продают комнатные тапочки с изображением ветеранов ВОВ. 

"Не патриотизм, а идиотизм". В Сургуте ко Дню Победы продают тапки с ветеранами: https://t.co/gNfEn8IorF pic.twitter.com/mo4LulcCcI

— Life | Новости (@lifenews_ru) 3 мая 2018 г.
 
В городе Энгельс память ветеранов решили почтить троллейбусом, украшенным георгиевской ленточкой, кастой и муляжом вечного огня. 

Журналист из «Эхо Москвы» на своей странице в Facebookразместил пост о детской военной форме. 

А журналистка Виктория Ивлева поделилась подборкой фото надувных шариков в виде танков, мыла с изображением ветеранов и в форме гранат, тортов в цветах георгиевской ленты.

Не малое количество едких комментариев как со стороны самих россиян, так и от украинцев, появилось в адрес парада в Москве 9 мая. Одни говорят о том, что на праздник к Путину никто не приехал, другие – что российский парад больше похож на действие в Иране. 

Никто из зарубежных гостей кроме Вучича и Нетаньяху на парад к Путину не приехал. Да и этих заманили переговорами. Президент Сербии Вучич даже колорадку не нацепил. pic.twitter.com/fGj355jEml

— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 9 мая 2018 г.
 

Сегодняшний парад в Москве начал напоминать парады в Иране с этими БПЛА на платформах и тачанкой на УАЗе pic.twitter.com/Ls4XLSbXJF

— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 мая 2018 г.
 
 
 

Пропустите человека на Парад! pic.twitter.com/6RTszfzBNQ

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г.
 

Судя по ошарашенному взгляду Стивена Сигала, которым он смотрел парад Победы, представитель исключительной нации вдруг понял, что всю свою жизнь мечтал быть русским.

— Филипп Масловский (@soulstray) 9 мая 2018 г.
 

Пробираясь на Парад, встретила робота, распевавшего Катюшу! pic.twitter.com/cCljalLLB5

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г.
 
Стоит отметить, что шествия "Бессмертного полка" прошли также в Калифорнии, Китае, Сирии и Чехии. 
 

"Бессмертный полк" в Латакии, Сирия pic.twitter.com/DXbN2i6dIY

— Вежливые люди (@vezhlivo) 9 мая 2018 г.
 
 

#МыЭтойПамятиВерны

Бессмертный полк в Пекине. Первые шаги. pic.twitter.com/gUHBknkSqk

— Азиатский Вестник (@AsiaVestnik) 9 мая 2018 г.
 
 
Напомним, в России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

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Источник: korrespondent.net

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