"Абсурдный" День победы: реакция соцсетей на 9 мая

В Украине и России проходят праздничные парады, шествия "Бессмертного полка» и дргуие мероприятия ко Дню победы. Пользователи соцсетей активно обсуждают праздник.
Первое, на что обращают внимание в Сети это то, что пропаганда в России вокруг Дня победы настолько велика, что праздник "бьет все рекорды". Об этом пишет на своей странице в Facebookроссийская журналистка Елена Рыковцева.
Критично журналистка отзывается и об акции "Бессмертный полк". По ее словам суть акции сейчас сводится только к тому, чтобы собрать как можно большую "массовку".
Поддерживают позицию Рыковцевой и в соцсетях. "Нужное количество "дедов" заготовлено", - иронизируют о шествии "Бессмертного полка" в Москве на странице "Смутное время".
Не менее миллиона человек, как ожидается, примут участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве.— СмутноеВремя (@Durevestnik) 9 мая 2018 г.
Нужное для этого случая количество "дедов" заготовлено. pic.twitter.com/mWSyNDQ4uh
"Не патриотизм, а идиотизм". В Сургуте ко Дню Победы продают тапки с ветеранами: https://t.co/gNfEn8IorF pic.twitter.com/mo4LulcCcI— Life | Новости (@lifenews_ru) 3 мая 2018 г.
Журналист из «Эхо Москвы» на своей странице в Facebookразместил пост о детской военной форме.
А журналистка Виктория Ивлева поделилась подборкой фото надувных шариков в виде танков, мыла с изображением ветеранов и в форме гранат, тортов в цветах георгиевской ленты.
Не малое количество едких комментариев как со стороны самих россиян, так и от украинцев, появилось в адрес парада в Москве 9 мая. Одни говорят о том, что на праздник к Путину никто не приехал, другие – что российский парад больше похож на действие в Иране.
Никто из зарубежных гостей кроме Вучича и Нетаньяху на парад к Путину не приехал. Да и этих заманили переговорами. Президент Сербии Вучич даже колорадку не нацепил. pic.twitter.com/fGj355jEml— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 9 мая 2018 г.
Сегодняшний парад в Москве начал напоминать парады в Иране с этими БПЛА на платформах и тачанкой на УАЗе pic.twitter.com/Ls4XLSbXJF— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 мая 2018 г.
Пропустите человека на Парад! pic.twitter.com/6RTszfzBNQ— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г.
Судя по ошарашенному взгляду Стивена Сигала, которым он смотрел парад Победы, представитель исключительной нации вдруг понял, что всю свою жизнь мечтал быть русским.— Филипп Масловский (@soulstray) 9 мая 2018 г.
Пробираясь на Парад, встретила робота, распевавшего Катюшу! pic.twitter.com/cCljalLLB5— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г.
"Бессмертный полк" в Латакии, Сирия pic.twitter.com/DXbN2i6dIY— Вежливые люди (@vezhlivo) 9 мая 2018 г.
#МыЭтойПамятиВерны— Азиатский Вестник (@AsiaVestnik) 9 мая 2018 г.
Бессмертный полк в Пекине. Первые шаги. pic.twitter.com/gUHBknkSqk
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Источник: korrespondent.net
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