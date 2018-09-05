"Абсурдный" День победы: реакция соцсетей на 9 мая

В Украине и России проходят праздничные парады, шествия "Бессмертного полка» и дргуие мероприятия ко Дню победы. Пользователи соцсетей активно обсуждают праздник.

Первое, на что обращают внимание в Сети это то, что пропаганда в России вокруг Дня победы настолько велика, что праздник "бьет все рекорды". Об этом пишет на своей странице в Facebookроссийская журналистка Елена Рыковцева.

Критично журналистка отзывается и об акции "Бессмертный полк". По ее словам суть акции сейчас сводится только к тому, чтобы собрать как можно большую "массовку".

Поддерживают позицию Рыковцевой и в соцсетях. "Нужное количество "дедов" заготовлено", - иронизируют о шествии "Бессмертного полка" в Москве на странице "Смутное время".

Не менее миллиона человек, как ожидается, примут участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве.

Нужное для этого случая количество "дедов" заготовлено. pic.twitter.com/mWSyNDQ4uh — СмутноеВремя (@Durevestnik) 9 мая 2018 г.

Другие пользователи делятся фотографиями "абсурда" ко Дню победы. Среди таких "шедевров" скелеты с лентами "9 мая", наборы в витринах магазинов с медалями, георгиевской лентой, военными атрибутами и бутылкой водки с закуской.

Ранее появилась информация, что в РФ продают комнатные тапочки с изображением ветеранов ВОВ.

"Не патриотизм, а идиотизм". В Сургуте ко Дню Победы продают тапки с ветеранами: https://t.co/gNfEn8IorF pic.twitter.com/mo4LulcCcI — Life | Новости (@lifenews_ru) 3 мая 2018 г. В городе Энгельс память ветеранов решили почтить троллейбусом, украшенным георгиевской ленточкой, кастой и муляжом вечного огня. Журналист из «Эхо Москвы» на своей странице в Facebookразместил пост о детской военной форме. А журналистка Виктория Ивлева поделилась подборкой фото надувных шариков в виде танков, мыла с изображением ветеранов и в форме гранат, тортов в цветах георгиевской ленты. Не малое количество едких комментариев как со стороны самих россиян, так и от украинцев, появилось в адрес парада в Москве 9 мая. Одни говорят о том, что на праздник к Путину никто не приехал, другие – что российский парад больше похож на действие в Иране. Никто из зарубежных гостей кроме Вучича и Нетаньяху на парад к Путину не приехал. Да и этих заманили переговорами. Президент Сербии Вучич даже колорадку не нацепил. pic.twitter.com/fGj355jEml — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 9 мая 2018 г. Сегодняшний парад в Москве начал напоминать парады в Иране с этими БПЛА на платформах и тачанкой на УАЗе pic.twitter.com/Ls4XLSbXJF — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 мая 2018 г. Пропустите человека на Парад! pic.twitter.com/6RTszfzBNQ — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г. Судя по ошарашенному взгляду Стивена Сигала, которым он смотрел парад Победы, представитель исключительной нации вдруг понял, что всю свою жизнь мечтал быть русским. — Филипп Масловский (@soulstray) 9 мая 2018 г. Пробираясь на Парад, встретила робота, распевавшего Катюшу! pic.twitter.com/cCljalLLB5 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 мая 2018 г. Стоит отметить, что шествия "Бессмертного полка" прошли также в Калифорнии, Китае, Сирии и Чехии. "Бессмертный полк" в Латакии, Сирия pic.twitter.com/DXbN2i6dIY — Вежливые люди (@vezhlivo) 9 мая 2018 г. #МыЭтойПамятиВерны



Бессмертный полк в Пекине. Первые шаги. pic.twitter.com/gUHBknkSqk — Азиатский Вестник (@AsiaVestnik) 9 мая 2018 г. Напомним, в России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

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Источник: korrespondent.net