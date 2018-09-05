Сегодня 365 тысяч украинцев участвовали в акциях

В массовых мероприятиях в Украине сегодня приняли участие участие около 365 тысяч граждан. Всего таких мероприятий по всей стране было более 1250. Такие данные правоохранители имели по состоянию на 13.00. Об этом во время брифинга в среду, 9 мая, заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Укринформ.
"Массовые мероприятия еще продолжаются. Уже прошло 1250 мероприятий, в которых приняли участие 365 тысяч граждан", - сказал он.
Общественный порядок обеспечивают около 25 тысяч правоохранителей.
"На эту минуту ситуация стабильная. Задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики. Кроме того, принимается решение по составлению админпротоколов еще на 14 человек", - сказал Яровой.
Он добавил, что также принимается решение относительно составления админпротокола в отношении руководителя ОО Сич, который сломал турникет на метро Арсенальная в Киеве.
В целом обстановка контролируемая, личный состав с задачами, которые были определены, справился. В дальнейшем правоохранители продолжат работу по обеспечению общественной безопасности до окончания всех массовых мероприятий не только в городе Киеве, а и по всей стране, добавил замминистра.
Напомним, на мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной Елену Бережную составили админпротокол за георгиевскую ленточку.
Ранее сообщалось, что на День Победы в Киеве задержаны четыре человека.
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Источник: korrespondent.net
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