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09. 05. 2018

Сепаратисты из артиллерии разрушили дома и ранили женщину

Сепаратисты на Донбассе обстреляли из тяжелой артиллерии Лоскутовку и Зайцево. В результате обстрела ранена женщина 1943 г.р., разрушены жилые дома. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.

По данным ООС, активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Широкино. Всего в полосе действий подразделений Объединенных сил за прошедшие сутки противник 57 раз открывал прицельный огонь по нашим позициям, вел активные боевые действия с целью овладения важными объектами в районах Крымского, Шахты Бутовка и Водяного.

Подразделения Объединенных сил адекватно реагировали на провокации противника, вовремя уничтожали огнем живую силу и огневые средства противника. Противник, по уточненным данным разведки, понес потери - трое убитых и пятеро раненых.

Как сообщалось, в течение суток на Донбассе произошел 21 обстрел, один украинский военный погиб.

Напомним, за сутки 7 мая сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранения получили двое военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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