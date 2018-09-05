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09. 05. 2018

В Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Цистерна, полная жидкого шоколада перевернулась в Польше на автотрассе А2, которая соединяет Варшаву и Познань. На дорогу вытекло 24 тонны жидкого шоколада. Об этом в среду, 9 мая, сообщает польский телеканал TVN24.

Автоцистерну уже подняли, однако шоколад по-прежнему находится на асфальте. Движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовался гигантский затор. Водителям рекомендуют пользоваться другими автодорогами.

Сообщается, что водитель цистерновоза вероятно уснул за рулем, из-за чего врезался в барьер, который разделяет полосы. Его со сломанной рукой госпитализировали, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются его сбором, даже специально проконсультировались с кондитерами.

"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.

По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров. Это еще сильнее усложняет его уборку.

Ранее в Испании перевернулся грузовик со слонами. Животных  поднимали с грузовика с помощью крана.

А под Запорожьем в апреле перевернулась автоцистерна с топливом.

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Источник: korrespondent.net

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