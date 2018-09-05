В Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Цистерна, полная жидкого шоколада перевернулась в Польше на автотрассе А2, которая соединяет Варшаву и Познань. На дорогу вытекло 24 тонны жидкого шоколада. Об этом в среду, 9 мая, сообщает польский телеканал TVN24.
Автоцистерну уже подняли, однако шоколад по-прежнему находится на асфальте. Движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовался гигантский затор. Водителям рекомендуют пользоваться другими автодорогами.
Сообщается, что водитель цистерновоза вероятно уснул за рулем, из-за чего врезался в барьер, который разделяет полосы. Его со сломанной рукой госпитализировали, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются его сбором, даже специально проконсультировались с кондитерами.
"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.
По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров. Это еще сильнее усложняет его уборку.
Ранее в Испании перевернулся грузовик со слонами. Животных поднимали с грузовика с помощью крана.
А под Запорожьем в апреле перевернулась автоцистерна с топливом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.