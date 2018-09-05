В США опубликовали доклад о вмешательстве России

Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ, который содержит доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Эспрессо.
Авторы доклада указывают, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по воздействию на президентскую гонку в США в 2016 году. Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.
Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной, проводилась с участием государственных СМИ (таких как RT и Sputnik) и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.
Связанные с российским правительством хакеры также осуществляли кибератаки на избиркомы. В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и делали попытки взломов, иногда успешные.
Авторы добавляют, что Россия занималась разведывательной деятельностью, чтобы повлиять в своих интересах на выборы. Эти действия начались не позже начала 2016 года и продлились вплоть до дня голосования 8 ноября.
Как известно, полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, поскольку в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. Но выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичные выводам полной версии документа.Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ, который содержит доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Эспрессо.
Авторы доклада указывают, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по воздействию на президентскую гонку в США в 2016 году. Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.
Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной, проводилась с участием государственных СМИ (таких как RT и Sputnik) и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.
Связанные с российским правительством хакеры также осуществляли кибератаки на избиркомы. В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и делали попытки взломов, иногда успешные.
Авторы добавляют, что Россия занималась разведывательной деятельностью, чтобы повлиять в своих интересах на выборы. Эти действия начались не позже начала 2016 года и продлились вплоть до дня голосования 8 ноября.
Как известно, полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, поскольку в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. Но выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичные выводам полной версии документа.
Ранее Комитет палаты представителей Конгресса США рассекретил часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что никогда не выдаст российских граждан Соединенным Штатам. Таким образом он прокомментировал обвинения США в отношении 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
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Источник: korrespondent.net
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