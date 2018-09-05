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09. 05. 2018

В Луганске раздавали проукраинские листовки

В подконтрольном сепаратистам Луганске во время торжественных мероприятий по случаю 9 Мая неизвестные раздавали в толпе листовки, которые напоминали местным, что они живут на украинской земле, сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

На одной из листовок можно увидеть надпись на русском "Учи историю. Придем – спросим". А на обратной стороне размещена карта "Слободской Украинской губернии" и надписью - "Помни, что живешь на украинских землях".

Реакция местных сепаратистов на такие открытки пока неизвестна, как и судьба активистов, которые не побоялись раздавать их в толпе.

Cмотрите фотогалерею: В Луганске раздавали проукраинские листовки

Ранее проукраинские листовки появились в ДНР. В них жителям напоминали о трагедии под Волновахой.

Также в Донецке ранее появились наклейки о Стусе. Его барельеф, который был уничтожен в Донецке несколько лет назад.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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