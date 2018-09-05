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09. 05. 2018

КНДР выпустила трех американских заключенных

В КНДР освободили трех американских заключенных. Об этом в среду, 9 мая,  сообщает Reuters.

Президент США Дональда Трампа, заявил, что государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.

Также американский президент отметил, что Помпео провел "хорошую встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

BREAKING: Trump says Secretary of State Pompeo is returning with three American prisoners released from North Korea, had good meeting with Kim Jong Un pic.twitter.com/Y2l4RRWrec

— Reuters Top News (@Reuters) 9 мая 2018 г.

Напомним, Помпео прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как известно, Помпео второй раз посетил КНДР в этом году. Первая поездка в Пхеньян в пасхальные выходные, прежде чем он был подтвержден в качестве госсекретаря, была тайной.

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Источник: korrespondent.net

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