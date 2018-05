КНДР выпустила трех американских заключенных

В КНДР освободили трех американских заключенных. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Reuters.

Президент США Дональда Трампа, заявил, что государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.

Также американский президент отметил, что Помпео провел "хорошую встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

BREAKING: Trump says Secretary of State Pompeo is returning with three American prisoners released from North Korea, had good meeting with Kim Jong Un pic.twitter.com/Y2l4RRWrec