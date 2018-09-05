США вводят новые санкции против РФ

Госдепартамент США вводит санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.
Документ внесен на сайт Федерального реестра США, но будет официально опубликован 10 мая.
В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.
В документе отмечается, что США установили, что ряд иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые потенциально могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
Из российских структур в черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн БАРЛ, а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).
Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт попал под новые санкции США.
Напомним, в Конгрессе США также намерены усилить санкции против РФ. Об этом заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.
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Источник: korrespondent.net
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