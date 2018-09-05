В Одессе полиция изъяла советские флаги, а в Полтаве - буденовку

В Одессе полицейские в среду, 9 мая, остановили автомобиль с красным флагом с советской символикой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в области.
Отмечается, что транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади 10 Апреля. Водитель попытался скрыться, однако был остановлен полицейскими.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, в селе Фонтанка Лиманского района местный житель вывесил красный флаг с изображением серпа и молота на фасаде собственной квартиры. А житель одесской многоэтажки на ул. Армейской вывесил советский флаг с окна своей квартиры. Мужчину доставили в Шевченковское отделение полиции.
А в Днепре полиция составила протокол об административных правонарушениях на активиста за "чучело сепаратиста", на которое была прикреплена "георгиевская ленточка". Об этом Радио Свобода рассказал общественный активист Сергей Карноза, на которого составили протокол.
По его словам, активисты создали "чучело сепаратиста-ватник" с красной звездой на шапке, георгиевской лентой и муляжами советских наград на груди, а также табличкой "Привет! Я из Расии. Давай абнимемся". Таким образом они хотели поиронизировать над пророссийски настроенными гражданами. Кукла также должна была пародировать акцию Давай обнимемся, запущенную российскими пропагандистами в соцсетях.
Наряду с чучелом активисты развернули плакаты с надписями "Долой русских оккупантов и их приспешников!", "За годы Второй мировой войны было сожжено более 670 украинских сел" и другие.
Как сообщили в полиции, в Полтаве правоохранители изъяли буденовку с серпом и молотом у 41-летнего участника шествия, посвященного Дню победы.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе полиция изъяла советские флаги, а в Полтаве - буденовку
Ранее сообщалось, что на День Победы в Киеве задержаны четыре человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.