В Одессе полиция изъяла советские флаги, а в Полтаве - буденовку

В Одессе полицейские в среду, 9 мая, остановили автомобиль с красным флагом с советской символикой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади 10 Апреля. Водитель попытался скрыться, однако был остановлен полицейскими.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, в селе Фонтанка Лиманского района местный житель вывесил красный флаг с изображением серпа и молота на фасаде собственной квартиры. А житель одесской многоэтажки на ул. Армейской вывесил советский флаг с окна своей квартиры. Мужчину доставили в Шевченковское отделение полиции.

А в Днепре полиция составила протокол об административных правонарушениях на активиста за "чучело сепаратиста", на которое была прикреплена "георгиевская ленточка". Об этом Радио Свобода рассказал общественный активист Сергей Карноза, на которого составили протокол.

По его словам, активисты создали "чучело сепаратиста-ватник" с красной звездой на шапке, георгиевской лентой и муляжами советских наград на груди, а также табличкой "Привет! Я из Расии. Давай абнимемся". Таким образом они хотели поиронизировать над пророссийски настроенными гражданами. Кукла также должна была пародировать акцию Давай обнимемся, запущенную российскими пропагандистами в соцсетях.

Наряду с чучелом активисты развернули плакаты с надписями "Долой русских оккупантов и их приспешников!", "За годы Второй мировой войны было сожжено более 670 украинских сел" и другие.

Как сообщили в полиции, в Полтаве правоохранители изъяли буденовку с серпом и молотом у 41-летнего участника шествия, посвященного Дню победы.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе полиция изъяла советские флаги, а в Полтаве - буденовку

Ранее сообщалось, что на День Победы в Киеве задержаны четыре человека.

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Источник: korrespondent.net