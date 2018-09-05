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09. 05. 2018

В Афганистане произошла серии взрывов: есть жертвы

В столице Афганистана Кабуле в среду, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва, в результате которых погибли 13 человек. Об этом сообщает Deutche Welle.

В результате нападения двух смертников ИГ на полицейский участок в районе Дашт-э-Барчи погибли двое полицейских, четыре мирных жителя и четыре боевика террористической группировки Исламское государство. Там произоло боестолкновение между террористами и полицейскими.

В центральном районе Кабула - Шар-э-Нав - прогремели два взрыва возле главного входа в полицейский участок.

Затем боевики обстреляли здание участка и офисы других организаций. Сообщается о трех погибших и нескольких раненых. Кто стоит за этим нападением и что именно являлось целью боевиков, пока не установлено.

В Шар-э-Наве помимо полицейского участка находятся здания Афганского международного банка, телекоммуникационной фирмы Etisalat и других частных компаний и организаций.

Напомним, 6 мая на востоке Афганистана в мечети прогремел взрыв. Взрывчатка сработала, когда люди после обеденной молитвы остались в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.

Ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел двойной взрыв, приведший к десяткам погибших и раненых.

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Источник: korrespondent.net

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