В школе Ровно обнаружили огромную концентрацию фенола

Содержание фенола и формальдегида в воздухе в одной из школ Ровно превышено в 11 раз. Об этом говорится в сюжете телеканала UA:Ривне.

Превышение зафиксировали в спортзале учебно-воспитательного комплекса Коллегиум. Школу открыли осенью 2016 года, а уже через несколько месяцев учителя стали отмечать странный запах.

Проведение экспертизы инициировали родители, чьи дети постоянно жалуются на головную боль после занятий в спортзале.

Директор школы заявляет, что причина - краска на стенах в гимнастическом зале. Вредные вещества из нее попадают в воздух, в результате этого у учеников болит голова.

Уровень токсичных веществ в школе превышал предельно допустимые значения в несколько раз (содержание фенола превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) от 5,3 до 11 раз, формальдегида - от 1,3 до 2,4 раз).

Фенол - сильный антисептик, используется как дезинфицирующее вещество в медицине. Фенол проявляет свойства протоплазматичного яда и является опасным для любых тканей в организме. При его контакте с кожей не чувствуется боли, но она появляется со временем, сопровождаясь появлением ожогов.

Напомним, 8 мая на территории школы №8 в Черкассах во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

В этот же день в Днепропетровской области 19 школьникам стало плохо на линейке. Дети почувствовали легкое недомогание, у кого-то кружилась голова.

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Источник: korrespondent.net