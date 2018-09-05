Еще один штат США признал Голодомор - геноцидом

Американский штат Канзас признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Об этом в среду, 9 мая, сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.
"Благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа”, - говорится в сообщении посольства.
Ранее Голодомор в Украине был признан геноцидом в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.
Также соответствующее решение приняли парламенты ряда стран, в частности - Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.
Как сообщалось, в 2017 году президент Петр Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Как сообщалось, 2 мая штат Нью-Йорк признал Голодомор в Украине геноцидом.
Напомним, в марте американский штат Массачусетс также признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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Источник: korrespondent.net
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