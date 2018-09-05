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09. 05. 2018

В Таллине к памятнику воину принесли горы цветов

Возле памятника советскому воину в столице Эстонии уже с утра начали возлагать цветы. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Delfi.

Около 8:30 людей на военном кладбище Таллина почти не было, зато цветов уже было много. Традиционно к подножию памятника возлагают гвоздики и георгиевские ленточки. На одном венке виднелась надпись "От эстонского народа".

Утром кладбище посетила и евродепутат Яна Тоом, которая принесла красные розы. К 10 часам у "Бронзового солдата" было много народа, а в почетном карауле приняли участие даже маленькие дети.

Cмотрите фотогалерею: В Таллине к памятнику воину принесли горы цветов

Как сообщалось, в Украине более 365 тысяч украинцев 9 мая участвовали в массовых акциях.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Киеве задержаны четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
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– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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