Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС

Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск в среду, 9 мая, договорились провести 20-й Саммит Украина - ЕС летом 2018 года в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.
Такая договоренность была достигнута во время рабочего визита Порошенко в Германию.
Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.
Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.
"Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", - сообщили также в пресс-службе.
Предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.
В то же время Президент Петр Порошенко заявлял, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.
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Источник: korrespondent.net
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