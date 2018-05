Латвия заявила о нападении на посольство в Москве

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийское посольство в Москве подверглось нападению. Об этом он написал в Twitter, 9 мая.



"Нападение на посольство Латвии произошло в Москве. Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно", − написал Ринкевич.

Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law